Вести районов

СКОПИН. В районном доме культуры прошел большой концерт, посвященный Дню матери, на котором выступили лучшие исполнители и коллективы Скопинского района.

ПИТЕЛИНО. В администрации района состоялось расширенное заседание районной координационной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. В заседании приняли участие представители администраций района и поселений, руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, депутат Рязанской областной Думы Николай Митрохин. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Егор Бурцев рассказал присутствующим о деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей, о нововведениях в законодательстве, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, и представил отчет о проделанной работе за 2015 год и истекший период 2016 года. На заседании было подписано Соглашение о сотрудничестве органов местного самоуправления района и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области.

ШАЦК. Коллектив Рязанского колледжа культуры народный театр танца «Огни» отметил пятнадцатилетие. По традиции он состоит из студентов и преподавателей колледжа, участвует в различных фестивалях и конкурсах. За 15 лет не было случая, чтобы «Огни» вернулись в Шацк без наград. Хореографические постановки театра отличаются самобытностью и высоким уровнем исполнения. Свое пятнадцатилетие «Огни» встречали во всеоружии – на сцене колледжа исполняли яркие зажигательные танцы.

КАДОМ. В 4 «А» классе средней школы районного центра прошел урок налоговой грамотности. Его для школьников провела главный специалист-эксперт межрайонного отдела учета и работы с налогоплательщиками Галина Евргафова, которая рассказал учащимся о том, что такое налоги, какие они бывают и для чего нужны.

СПАССК. Главное управление МЧС сообщило о закрытии движения по наплавному мосту у села Троица. Переправу закрыли из-за повышения уровня воды в Оке. На месте выставили предупреждающие знаки. До села можно добраться по объездным дорогам.