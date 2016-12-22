В сельском хозяйстве Рязанской области растет зарплата

За 9 месяцев этого года среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях области увеличилась на 7,4% к соответствующему периоду 2015 года и составила 22 283 рубля. При этом заработная плата в целом по экономике области выросла на 7,2%.

В 44 сельхозорганизациях среднемесячная зарплата выше среднего показателя по сельскому хозяйству. Следует отметить высокий уровень заработной платы в ООО «Авангард», ЗАО «Рассвет» и ОАО «Рязанский свинокомплекс» Рязанского района, в ООО «Простор» Захаровского района. В этих организациях средняя заработная плата превышает 35 тысяч рублей в месяц, что является результатом хорошей организации труда и высокого уровня производства.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области