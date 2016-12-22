В Рязанской области продолжается сбор средств пострадавшим от взрыва бытового газа
О поступлениях на счет в пользу пострадавших от взрыва бытового газа информирует сайт регионального правительства.
В настоящее время в Фонд социальной поддержки населения для пострадавших от взрыва бытового газа в жилом доме № 4 по 1-му Осеннему переулку г. Рязани перечислено 3,92 млн. рублей. Помощь поступила от 48 граждан и 144 организаций.
Юридические и физические лица могут перечислить средства в пользу пострадавших от взрыва бытового газа на счет Рязанского областного фонда социальной поддержки населения: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7.
ИНН 6228024200 КПП 622801001
ОГРН 1026200957936
Отделение Рязань г. Рязань
Счет № 40406810400000000001
БИК 046126001
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 61701000
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
22 декабря 2016