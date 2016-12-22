В Рязанской области пьяный водитель на «Жигулях» врезался в столб

ДТП произошло сегодня в первом часу ночи на улице Советской города Спасска. 27-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», не справился с управлением, в результате автомобиль врезался в столб линий электропередач.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ДТП пассажирка автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу. При освидетельствовании водителя алкотестер показал 1,379 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.