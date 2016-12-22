В Рязанской области нашли злоумышленников, укравших скамейку из торгового центра

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило сообщение об ограблении, совершенном в торговом центре Шацка. Там двое злоумышленников на глазах у посетителей похитили скамейку. Скамейка была металлической, и, как позже пояснили задержанные, они планировали сдать ее на металлолом, а деньги израсходовать на спиртное.

Работники торгового центра вызвали полицейских, и стражи правопорядка задержали 31-летних жителей Шацкого района. Злоумышленники оказались пьяны, похищенное у них изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ.