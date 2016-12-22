О любви дикаря рассказали рязанцам артисты из Костромы

В рамках международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной» на сцене Рязанского драматического театра выступила труппа Костромского государственного драматического театра имени Островского. Впервые именно на костромской сцене начали ставить произведения молодого автора. В 1923 году театру присвоено имя Островского. С 1973 года коллектив проводит фестиваль «Дни Островского в Костроме». Театр обладает уникальной коллекцией костюмов, что позволило создать музей театрального костюма.

В Рязань костромская труппа привезла не Островского, а постановку «Дикарь» по одноименной комедии Алехандро Касона.

От Пабло сбежал уже не один воспитатель. Во-первых, у него строптивый характер, а во-вторых, «мальчику» уже 24 года и его не так-то просто усадить за книги. После побега жены к другому мужчине отец Пабло ушел жить в горы и взял с собой сына. Пабло вырос сильным, красивым человеком с собственной философией, в которой нет места фальши и кукольным манерам высшего общества. Но для успешного ведения дел в поместье, которое досталось Пабло в наследство от отца, ему нужно владеть грамотой, поэтому тетушки не перестают искать для него учителя. Единственной, кому удалось укротить строптивого дикаря, оказывается молодая хрупкая учительница Маргарита.

В сочетании со страстным танцем фламенко, который стал «красной нитью» спектакля, образы, воплощенные артистами, выглядели еще колоритнее. Постановка была очень зрелищной и эмоциональной и стала для зрителей настоящим праздником.