Рязанской области дополнительно выделено пять школьных автобусов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственное распоряжение. Минпромторгу РФ выделяются 900 млн. рублей на закупку школьных автобусов. В результате в 30 субъектов Федерации будет дополнительно поставлено 633 таких автобуса, в том числе 513 – вместимостью 10–12 человек, 111 автобусов вместимостью 22–24 человека и 9 – вместимостью более 30 человек. Рязанской области выделяются 5 автобусов. Из них четыре – вместимостью 10–12 человек, один – вместимостью 22–24 человека.