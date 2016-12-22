В Рязанской Академии ФСИН России началась процедура государственной аккредитации
Группа экспертов Рособрнадзора под руководством начальника учебного отдела Нижегородской академии МВД России Александра Супрунова проводит государственную аккредитационную экспертизу образовательных программ аспирантуры и адъюнктуры, реализуемых в Академии ФСИН России.
Проверке на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам будет подвергнута и программа по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения», реализуемая на психологическом факультете академии.
В рамках проведения аккредитационной экспертизы начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов провел совещание, на котором коллективу академии были представлены члены экспертной группы Рособрнадзора, принимающие участие в аккредитации.
«Особую значимость данному событию придает тот факт, что с этого года по решению ФСИН России право реализации программ адъюнктуры и аспирантуры среди всех образовательных организаций ФСИН России делегировано только нашему вузу», – подчеркнул Александр Крымов.
22 декабря 2016