На всероссийских соревнованиях «Надежды России» по стрельбе из лука рязанцы завоевали три серебряные награды

Среди призеров – две команды блочников. Команда юниоров в составе Глеба Тузова, Андрея Харькова, Романа Клейменова в напряженном финальном матче уступили 1 очко сборной команде Москвы. Еще одно серебро у команды юниорок (блочный лук) в составе Анастасии Овчинниковой, Вероники Саниной, Наталии Власовой.

В личном первенстве серебро в копилку региона принесла Анастасия Овчинникова, выступающая в группе юниорок (блочный лук). В классическом луке лучший результат показала команда юниорок в составе Виталия Мурлина, Марии Боровковой, Алисы Лаврентьевой, которая в финале проиграла по перестрелке бронзовую медаль и стала четвертой.