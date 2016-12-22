В Рязани пресекли работу цеха по розливу контрафактной «незамерзайки»

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции получили информацию, что в складских помещениях, расположенных на окраине Рязани, оборудован цех по производству жидкости с низкой температурой замерзания, при этом никаких документов не оформлено.

Полицейские установили, что контрафактную «незамерзайку» продавали по всей области. Выяснилось, что подпольный цех организовал 44-летний рязанский предприниматель. Стражи правопорядка обнаружили оборудование для производства жидкости, автоматизированную линию для ее розлива и готовую «продукцию». Всего из подпольного цеха изъято 91 240 литров жидкости с низкой температурой замерзания. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу.