Следователи проверяют факт падения лифта в жилом доме в Рязани

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, организована доследственная проверка по факту сообщения о рухнувшем в жилом доме лифте. Согласно сообщению в сети Интернет, в жилом доме № 12 по ул. Павлова города Рязани упал лифт. Находившаяся в кабине женщина получила сотрясение мозга.

В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, обеспечивающих безопасность лифтового хозяйства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.