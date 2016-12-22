В Рязани ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 18 ноября в 16.49 в Рязани напротив д.72 по улице Татарской. Здесь Автомобиль «ВАЗ-2112» сбил пенсионерку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

В ДТП женщина получила травмы, от которых скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912) 25-65-59.

Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 26 ноября в 21.10 в Рязани у дома 21 корпус 2 по улице Бирюзова. Здесь автомобиль скорой медицинской помощи «ГАЗ» столкнулся с автомобилем «Фольксваген», который от удара совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора».

В ДТП водитель «Фольксвагена» получил травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефонам: (4912) 29-76-67, 29-95-29, или по адресу: ул.Лесная, д.28, каб. 212.