Рязанские полицейские устроили в Сасове юмор-шоу

В Сасово прошел гала-концерт команды КВН «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал МУ МВД РФ, УМВД России по Рязанской области).

Концерт начался с презентации клипа о команде. После этого началось действо. Под блеск софитов, торжественную музыку на сцене появились виновники торжества – команда КВН «Их разыскивает милиция». В этот вечер полицейские приготовили три пятнадцатиминутных фристайла, видео-материал и организовали разминку с залом. Все прошло на высоком уровне при аншлаге в зале и под гром аплодисментов.

– Это был наш звездный час, драйв, море эмоций… Вот ради таких мгновений, наверное, мы и играем в КВН, – отметил руководитель команды, полковник внутренней службы Владимир Нечаев.

Фото из архива команды