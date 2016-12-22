Рязанских водителей просят быть на дорогах предельно осторожными и внимательными

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте УМВД России по области. В связи с изменившимися погодными условиями водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении на транспортном средстве использовать внешние световые приборы, выполнять предписания дорожных знаков и требования правил дорожного движения, соблюдать правила остановки и стоянки транспорта, чтобы обеспечить беспрепятственную работу коммунальных служб.