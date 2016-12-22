Рязанская область входит в число территорий со средним уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди субъектов ЦФО

Сайт Роспотребнадзора региона сообщает, что, по данным на 1 ноября 2016 года было зарегистрировано 4206 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей области, в том числе 240 случаев зафиксировали за период с января по октябрь. Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех районах области и Рязани. Среди ВИЧ-инфицированных граждане от 15 до 39 лет составляют 87,4 процента.

В настоящее время все большее число больных выявляется на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, в возрастной группе 30-50 лет.