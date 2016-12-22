В Рязанской области наградили школьника, оказавшего помощь в задержании злоумышленника

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» Иван Бахилов и помощник начальника отдела по работе с личным составом Дмитрий Еремин в школе №1 города Касимова на торжественной линейке наградили учащегося 8 «А» класса Андрея Мытарова, который оказал полицейским помощь в задержании злоумышленника. Об этом сообщает сайт УМВД России по области.

16 ноября подросток заметил, как двое мужчин, проходя по улице мимо магазина, забрали с собой манекен с зимней женской курткой. После злоумышленник с приятелем попытались скрыться. Школьник последовал за ними, а когда мужчины остановились перекурить, позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Сотрудники полиции задержали 35-летнего злоумышленника и изъяли у него похищенное.