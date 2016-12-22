Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «Проверки газового оборудования будут продолжаться во всех муниципальных образованиях региона»

Об этом губернатор заявил сегодня в ходе расширенного заседания правительства региона.

Губернатор привел данные проверок внутридомового газового оборудования: всего с начала года их количество составляет 454, за прошедшую неделю было проведено 35 рейдов, в том числе – 31 с участием прокуратуры. «В ходе работы было выявлено, что треть оборудования эксплуатируется с теми или иными нарушениями. Это, в том числе, использование шлангов, не подходящих для газа, протечки на кранах, самостоятельное переоборудование, что может повлечь за собой серьезные последствия», – подчеркнул глава региона. В качестве примера он привел самовольное подключение газоиспользующего оборудования в доме №21 на улице Щедрина в Рязани, ненадлежащее состояние внутридомового газопровода в доме №30 на улице Бирюзова.

По словам главы региона, первоочередное внимание должно уделяться квартирам, где проживают люди, входящие в группы социального риска. Таких квартир всего 1490, из них проверено 1167, в 259 выявлены нарушения. «Но это не значит, что концентрироваться следует только на таком жилье. Проверки газового оборудования должны носить массовый характер, их ни в коем случае останавливать нельзя. Они должны продолжаться во всех районах. У нас, кроме Касимова, Скопина, Сасово, есть еще ряд райцентров, где значительное количество многоэтажек», – подчеркнул губернатор. Перед главами муниципальных образований Олег Ковалев поставил задачу – проводить контрольные рейды, согласно графикам, представить отчеты о проведенной работе, которая в целом по региону, должна быть завершена до середины января 2017 года.

Источник: сайт правительства Рязанской области