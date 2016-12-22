Губернатор Олег Ковалев: «Необходимо начинать борьбу с незаконным строительством в Рязани при первых признаках таких попыток»

Такое заявление сделал глава региона сегодня в ходе расширенного заседания правительства области.

Обращаясь к участникам заседания, губернатор заявил о необходимости усилить работу по пресечению незаконного строительства на территории Рязани и других муниципальных образований региона. Причем делать это следует уже на первоначальном этапе. «До сих пор возникают ситуации, когда стройка идет полным ходом, когда уже и стены возвели, и крышу, а ее нужно останавливать, так как нет разрешения. Контролирующие службы: административно-техническая инспекция, городская архитектура должны строго следить за соблюдением законности, за наличием разрешительных документов. С незаконным строительством, с системой, которая пришла из 90-х годов, надо заканчивать, необходимо усилить контрольные мероприятия», – подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что в регионе снижены сроки рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на строительство. «Мы очень позитивно относимся к инвесторам, к тем, кто хочет создать социально нужный объект, кто вкладывает капитал в развитие, в строительство предприятий, АЗС, торговых объектов. Но необходимо вовремя получить разрешение, построить их законным образом, и потом эксплуатировать, а не идти на незаконные действия, которые должны жестко пресекаться. Надо наводить в этом деле порядок»,– сказал губернатор, обращаясь к главам муниципальных образований.

Источник: сайт правительства Рязанской области