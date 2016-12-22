Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и Интернет-грамотности граждан старшего поколения информирует, что Рязанская область заняла 19 место в рейтинге активности регионов РФ по количеству участников конкурса «Спасибо Интернету-2016».

От представителей Рязанской области на конкурс поступило более 40 работ, что составляет 1,6% от общего количества. «Такие показатели свидетельствуют об эффективности деятельности исполнительной власти региона по повышению цифровой грамотности граждан старшего поколения, стимулирования их занятости, продлению активного долголетия», – говорится, в частности, в письме руководителя координационного центра Виктории Коротаевой, направленном в адрес губернатора Олега Ковалева.

В настоящее время в 16 комплексных центрах социального обслуживания населения области, действуют Университеты третьего возраста, в которых пожилые люди бесплатно обучаются компьютерной грамотности. Пенсионерам помогают освоить базовые навыки, учат работать с текстом, таблицами, фотографиями и рисунками, ориентироваться в Интернете, общаться через электронную почту и Скайп, получать государственные услуги в электронном виде и необходимую информацию на официальных сайтах органов исполнительной власти, учреждений и организаций. Слушателям предоставляются рабочие места, оборудованные персональными компьютерами. Продолжительность курсов для 1 человека в среднем составляет около 23 часов. Всего в учреждениях социального обслуживания за последние три года прошли обучение более 3,5 тысяч человек.

Помимо учреждений социального обслуживания населения, бесплатные курсы организованы при министерстве труда и занятости населения области, в образовательных организациях среднего профессионального образования, в областной универсальной научной библиотеке им. Горького, Отделении Пенсионного фонда РФ по Рязанской области, в Доме общественных организаций.

Всего за 9 месяцев этого года прошли обучение 1012 человек, из них 54% – в учреждениях социального обслуживания населения.

Источник: сайт правительства Рязанской области