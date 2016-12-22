Рязанцы стали участниками благотворительной акции областной филармонии

Сегодня в Рязанской филармонии подвели итоги акции #ЩедрыйВторник, в рамках которой предлагалось купить билеты на концерты «Аленький цветочек» и «Маленький принц» и передать их детям из детских домов Рязанской области. В инициативе приняли участие постоянные зрители филармонии и случайные гости. В общей сложности было собрано 30 билетов.

Организаторы благодарят за вклад в счастливое детство Наталью Малахову, Андрея Трепачук, Антона Фомина, Александра Астахова, Александра Барсукова, Веру Шлыкову, Татьяну Еременко, Елену Волкову, Валерия Говорунова, Оксану Полосухину, Ирину Ноговицину, Евгению Феколкину, Илью Феколкина, Олега Калинина, Галину Зенину, Сергея Трушкина.

Спасибо за Ваше неравнодушие!