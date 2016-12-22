Губернатор Олег Ковалев поручил вице-губернатору Сергею Филимонову взять на контроль работу по изучению документов, касающихся мест пребывания в Рязани К.Э. Циолковского

Сегодня на заседании областного правительства губернатор Олег Ковалев отметил, что накануне им были даны поручения руководителю государственной областной инспекции по охране объектов культурного наследия Олегу Василькину совместно с начальником главного архивного управления региона Александрой Перехватовой тщательно исследовать документы, касающиеся биографии, научной деятельности и мест пребывания К.Э. Циолковского в регионе.

«Всю работу необходимо провести на высоком профессиональном уровне. Если нужно, следует обратиться в Центральный архив, привлечь специалистов, изучающих жизнь и деятельность К.Э. Циолковского», – подчеркнул Олег Ковалев. По его словам, результаты исследований должны быть представлены научно-методическому Совету, с тем, чтобы на основании полученных данных было принято объективное решение. Глава региона Олег Ковалев поручил вице-губернатору Сергею Филимонову взять на контроль проведение работы по изучению документов.

Источник: сайт правительства Рязанской области