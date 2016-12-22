В Рязанской области злоумышленница ограбила пенсионерку

В полицию обратилась жительница села Черная Слобода Шацкого района, которая сообщила, что из ее дома пропали 45 тысяч рублей. Сбережения были припрятаны в маленькой сумочке в укромном месте и неожиданно исчезли. Следов взлома женщина не заметила.

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские выехали на место преступления и выяснили, что ни дверь, ни окна не взламывали. Стражи правопорядка выяснили, что хозяйка вышла из дома на полчаса и не заперла входную дверь. Очевидцы утверждали, что видели, как в дом потерпевшей входила женщина средних лет. По описанию внешности оперативники уголовного розыска узнали 28-летнюю жительницу соседнего региона.

Злоумышленницу разыскали и установили ее причастность к хищению денег. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.