В Ночной хоккейной лиге Рязанской области определился лидер «Восход СУ-2»

Касимовская команда в очередном, четвертом, туре победила динамовцев из Рязани с крупным счетом – 8:0.

Главные соперники «Восхода СУ-2» в борьбе за лидерство – «Империя» и «Автоимпорт» из Рязани – делили с касимовцами первое место. В счете повела «Империя» после точного броска Игоря Тишкина. В третьем периоде Геннадий Лескин из «Автоимпорта» умело завершил атаку и счет сравнял. В итоге – 1:1, боевая ничья. Остальные матчи четвертого тура завершились так: «Рыбное» – «Витязь» – 4:7, ХК «Лесной» – «Сокол» – 2:5, ХК «Дядьково» – «Здоровье» – 2:5, «Держава» – «ВДВ-Рязань» – 3:2, Сасово» – «Шкода-Рязань» – 0:4, «Сталькомплект» – «Энергия» – 3:4, «Здоровье» – «Держава» – 0:1, «Шкода-Рязань» – ХК «Лесной» – 6:0.

Список бомбардиров возглавляет Игорь Власов из «Автоимпорта», набравший шестнадцать очков (семь заброшенных шайб, девять результативных передач). В споре снайперов лидируют Игорь Власов, Сергей Баранов и Сергей Прудников, на счету которых по семь точных бросков по воротам соперников.

В пятом туре рязанской НХЛ все матчи будут проведены в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». 30 ноября играют «Автоимпорт» и «Восход СУ-2» (начало – в 21.00), «ВДВ-Рязань» и «Рыбное» (23.45), 2 декабря – «Империя» и «Сокол» (23.45), на следующий день – «Витязь» и «Сасово» (22.45), 4 декабря встретятся «Энергия» и «Дядьково» (22.30). Завершит программу тура 5 декабря поединок «Динамо» – «Сталькомплект» (начало – в 19 часов).

Напомним, информационным партнером рязанской НХЛ выступает газета «Рязанские ведомости».