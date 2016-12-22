Главная команда Рязанской области по мини-футболу «Элекс-Фаворит» теряет очки

Два матча первенства России по мини-футболу среди клубов конференции «Запад» высшей лиги провел рязанский «Элекс-Фаворит» и набрал только одно очко. Оба поединка состоялись в Шилове, в ФСК «Арена».

Первым соперником был один из лидеров соревнований – смоленский «Автодор», который повел в счете (2:0). «Элекс-Фаворит» сумел не только уравнять положение, но и выйти вперед – дважды отличился Антон Искусных. «Автодор» также ответил двумя точными ударами, после чего Михаил Лушников сократил разрыв до минимума – 3:4. В дальнейшем игровой инициативой владели соперники, забившие четыре гола. Под занавес поединка отличился Антон Чекмаров. В итоге – 8:5 в пользу «Автодора».

Начало матча с «Зарей» из Якутска также осталось за соперниками – 3:0. И тогда тренерский штаб «Элекса-Фаворита» заменил вратаря на пятого полевого игрока. Замена пошла на пользу: у нас трижды отличился Алексей Петухов, цель также поражали Геннадий Ионов и Антон Чекмарев, один мяч в свои ворота отправили соперники. Вырвать победу рязанцам не удалось: итоговый счет – 6:6.

Следующую игру «Элекс-Фаворит» вновь проведет в Шилове: 4 декабря на паркете «Арены» он встретится с командой «Волга-Саратов». Начало матча – в 15.00.