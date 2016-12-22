Рязанцы услышат классику, сыгранную на инструментах XVIII века

Квартет им. Давида Ойстраха представит свою программу на сцене филармонии 30 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения. Перед рязанскими зрителями выступят Андрей Баранов (первая скрипка), Родион Петров (вторая скрипка), Федор Белугин (альт) и Алексей Жилин (виолончель). Все музыканты неоднократно побеждали на международных конкурсах.

Отмечается, что все артисты квартета им. Давида Ойстраха играют на старинных инструментах, созданных итальянскими мастерами в XVIII веке. Особо ценную скрипку Huggins (1708 г.) работы А. Страдивари Андрею Баранову предоставил международный фонд Nippon Music Foundation после его победы на Международном конкурсе скрипачей имени королевы Елизаветы.

Квартет им. Давида Ойстраха получил свое имя в 2012 году, уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. В состав квартета входят как мэтры академической сцены, так и молодые музыканты. Концерты квартета проходят при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». В программе – музыка Ф. Шуберта, Д. Шостаковича, А. Глазунова и Н. Паганини.