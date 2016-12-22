Как сообщает сайт администрации города, в Рязани прошел открытый марафонский заплыв, посвященный 120-летию со дня рождения четырехкратного Героя Советского Союза, маршала Г.К. Жукова. Заплыв был организован региональной федерацией закаливания и зимнего плавания. В нем приняло участие более сорока Рязанцев, а также любители зимнего плавания из клуба «Джентльмены удачи» (Люберцы). Участники заплыва преодолели дистанции в 25 и 50 метров, а также марафонскую дистанцию.

Фото с сайта администрации Рязани