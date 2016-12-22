В Академии ФСИН России рязанцы вспоминали маршала Г.К. Жукова

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны с молодежью посвящалась 120-летию со дня рождения великого полководца. Инициатива в том, чтобы отметить юбилей Жукова в Академии ФСИН, принадлежит руководству академии и Рязанскому областному совету ветеранов. На встречу пригласили офицеров и преподавателей академии, курсантов Рязанского высшего военного десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, ветеранов войны и труда города Рязани, воспитанников ДОСААФ.

С докладами о жизненном и боевом пути четырежды Героя Советского Союза, маршала Георгия Константиновича Жукова выступили начальник Академии, генерал-майор внутренней службы Александр Крымов и председатель совета ветеранов Николай Ткач. К бюсту Г.К.Жукову, расположенному на территории Академии ФСИН России, участники конференции возложили цветы, а потом для них был проведен концерт, организованный силами курсантов Академии ФСИН России.