В Сасове Рязанской области говорили о здоровом образе жизни

В администрации города состоялось заседание Общественного совета по социальной политике. Одним из рассматриваемых вопросов был вопрос профилактики заболеваний. В частности, прозвучало, что с 2013 года диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства прошли тысячи граждан. Многие для того, чтобы оценить базовые показатели состояния своего организма и выявить факторы риска развития неинфекционных заболеваний, обращаются в Центр здоровья, созданный на базе взрослой поликлиники г. Сасово. За время работы центра его специалистами было осмотрено более 19 тысяч человек.

Тенденция к повышению ответственности граждан не может не радовать, отметила в своем выступлении член Общественного совета, врач Сасовской ЦРБ Ольга Буханова. Она рассказала о том, как местные медицинские учреждения совместно с другими организациями помогают горожанам сохранить и укрепить свое здоровье. В 2016 году по плану диспансеризации было обследовано 5195 человек. Сделанный анализ показал, что соотношение женщин и мужчин составляет 2:1. Большинство людей имеют 1 группу здоровья, т.е. практически здоровые. Среди выявленных нарушений здоровья наиболее распространенными факторами риска являются избыточная масса тела, нерациональное питание, повышенный уровень артериального давления и дислипидемия.

По сравнению с 2013 годом количество выявленных заболеваний на ранней стадии развития увеличилось. В рамках мероприятий, направленных на снижение риска развития заболеваний, при Сасовской ЦРБ работают школы здоровья по артериальной гипертонии, сахарному диабету, бронхиальной астме, избыточному весу, беременных женщин, сердечной недостаточности и школа для родственников больных, перенесших инсульт. В 2016 году был открыт кабинет здорового питания.