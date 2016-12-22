Большинство наград рязанского фестиваля «Свидания на Театральной» уехало в Казахстан

С 21 по 27 ноября в Рязани проходил I Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной», который был организован Рязанским театром драмы при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.

В течение недели рязанцы увидели семь спектаклей о любви в исполнении коллективов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы, Таганрога, а также театров из Казахстана, Сербии и Германии.

Фестиваль носил конкурсный характер. Жюри определило победителей в 7 номинациях.

«Лучшая история любви» (лучший спектакль)» – спектакль «Ромео и Джульетта» Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан);

«Лучшая женская роль» – роль Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта» – Виктория Павленко, артистка Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан);

«Лучшая мужская роль» – роль Фердинанда в спектакле «Коварство и любовь» – Луан Гуммих, артист Вольфганг Борхерт театра (г. Мюнстер, Германия);

«Лучшая роль второго плана» – роль Синьоры Капулетти в спектакле «Ромео и Джульетта» – Ирина Лебсак, засл. деятель РК, Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан);

«Лучшая роль второго плана» – роль Няни Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта» – Татьяна Банченко, засл. артистка РК, Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан);

«Лучший актерский ансамбль» – актерский ансамбль в спектакле «Ромео и Джульетта»: артисты Роман Жуков, Максим Лукоянов, Дмитрий Багрянцев, Илья Шилкин, Рауф Хабибуллин Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан);

«Лучшая работа художника-постановщика» – художник-постановщик спектакля «Митина любовь» драматического театра «На Литейном» (г. Санкт-Петербург) – Мария Плаксина;

«Лучшая работа художника по свету» – художник по свету спектакля «Дикарь» Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского – Денис Солнцев (г. Санкт-Петербург).