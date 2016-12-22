Пострадавшие при взрыве газа в доме №4 в Осеннем переулке Рязани получили документы на квартиры и сертификаты на приобретение бытовой техники и мебели

Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним рязанцам вручили председатель областной Думы Аркадий Фомин и заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Средства (39 миллионов 995 тысяч рублей) на приобретение жилья были выделены из резервного фонда регионального правительства. Кроме того, на предоставление компенсаций пострадавшим из областного бюджета направлено 27 миллионов рублей, депутатами из личных средств собрано более полумиллиона рублей, многие предприниматели города откликнулись на просьбу о помощи и выделили как денежные средства, так и максимальные скидки в магазинах.

Врученные сертификаты на приобретение бытовой техники имеют номинал в 60 тысяч рублей, на приобретение мебели – 25 тысяч рублей. Кроме того, семьям передано по 25 тысяч рублей от партии «Единая Россия».