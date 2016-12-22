В Рязани более 300 школьников написали Всероссийский тест по истории Отечества

Как сообщает сайт администрации города, в этом году Всероссийский тест по истории Отечества написали учащиеся 85 субъектов РФ. Региональным координатором в Рязанской области выступил Молодежный парламент при областной Думе. Акция была организована при поддержке министерства образования области, министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, управления образования и молодежной политики администрации Рязани. В Рязани тест написали учащиеся школ №№6,14,16,39,40,53,58,69,70. Свои знания проверили свыше 300 обучающихся.

Официальные результаты будут подведены после 10 декабря.