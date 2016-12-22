Спортсмены из Рязани завоевали «серебро» на Чемпионате мира по джиу-джитсу среди мужчин и женщин

Состязания прошли во Вроцлаве (Польша). Как сообщает сайт администрации города, участие в Чемпионате мира по джиу-джитсу приняли 506 спортсменов из 49 стран.

В заключительный день были разыграны награды в командных турнирах, по итогам которых четыре воспитанника рязанской спортивной школы «Юпитер» в составе сборной России завоевали серебряные медали.

В командном турнире по «Не-Ваза» (борьба в партере) «серебро» завоевали наши земляки – мастер спорта России Николай Куценко (весовая категория до 85 кг, тренер – заслуженный тренер России Олег Быстров) и мастер спорта России международного класса Сергей Борискин (вес свыше 94 кг, тренер – заслуженный тренер России Олег Бушменков). Российская команда выиграла у сборных Израиля и Германии, уступив в финале французам.

В командном турнире по «Файтингу» (поединки) «серебро» в составе сборной России завоевали «бронзовые» призеры личного Чемпионата мира-2016, ученики заслуженного тренера России Александра Кудинова, – участвовавшие во всех трех матчах заслуженный мастер спорта России Ольга Медведева (вес до 62 кг) и мастер спорта России международного класса Дмитрий Марченко (вес до 94 кг). Российская сборная выиграла у датчан и немцев, а в финале проиграла французам.