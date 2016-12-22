В Рязанской области за 10 месяцев этого года дополнительно вовлечено в оборот порядка 77 тысяч гектаров неиспользуемой пашни

Вопрос об управлении земельными ресурсами стал одним из главных в повестке дня на расширенном заседании правительства области

Заседание провел губернатор Олег Ковалев. В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти региона, областных министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

В рамках заседания был рассмотрен вопрос об управлении земельными ресурсами и имуществом Рязанской области. По словам министра имущественных и земельных отношений Михаила Майорова, особое внимание сегодня уделяется повышению эффективности использования имущества региона, снижению расходов на его содержание и получению дополнительных доходов в областной бюджет, а также эффективному использованию земель сельхозназначения. Как отметил Михаил Майоров, в этом году по поручению губернатора Олега Ковалева была проведена инвентаризация пахотных земель на всей территории области, в том числе проверка использования пашни по назначению. По результатам проверок налоговыми органами в отношении собственников сельскохозяйственных земель, не использующих их по назначению, были начислены налоговые платежи по повышенной налоговой ставке на сумму 12,4 млн. рублей. Управлением регионального Россельхознадзора на нарушителей наложено штрафов на сумму 65,9 млн. рублей.

Губернатор Олег Ковалев поручил разработать на 2017 год план мероприятий по контролю за использованием земель сельхозназначения, чтобы максимально задействовать все пахотные земли. Кроме того, по словам губернатора, необходимо создать земельный фонд, с помощью которого можно было бы регулировать цены на землю рыночными методами. «Аграрный сектор сегодня активно развивается и мы заинтересованы в том, чтобы цена на землю была объективной, той, что требует рынок, – подчеркнул Олег Ковалев. – Это позволит систематизировать процесс и привлечь дополнительные доходы в бюджет региона».

Источник: сайт правительства Рязанской области