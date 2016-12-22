Работа Центра закупок Рязанской области существенно экономит бюджетные средства

Так, за год работы Центра при общем росте годового объема закупок на 33%, экономия бюджетных средств выросла на 69% и составила 670 млн. рублей

Такие данные привел сегодня в ходе расширенного заседания регионального правительства министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров.

Напомним, областной Центр закупок был создан в регионе по поручению губернатора в конце 2015 года. По словам министра имущественных и земельных отношений региона, одним из эффективных способов проведения торгов являются совместные закупки, которые позволяют сократить общее количество закупок и существенно повысить экономию по итогам торгов.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что создание Центра было правильным решением. «За счет объединения закупок существенно снижается цена и исключается коррупционная составляющая, – сказал губернатор. – У Центра очень хороший потенциал, необходимо его постоянно наращивать». Глава региона поручил в 2017 году расширить практику проведения совместных закупок.

Источник: сайт правительства Рязанской области