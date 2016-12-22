В Рязанской области снижается численность зарегистрированных безработных

Вопрос о состоянии и развитии рынка труда в области рассмотрен сегодня на заседании регионального правительства

По информации министра труда и занятости населения области Юлии Рокотянской, численность зарегистрированных безработных на 1 ноября 2016 года составила 4200 человек, что на 10,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В регионе ведется работа по содействию занятости населения, в том числе проводятся мероприятия по профобучению, профориентации, трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, проводятся ярмарки вакансий. Между работодателями, вузами и ссузами заключаются договоры о целевом обучении студентов и их последующем трудоустройстве.

Глава региона Олег Ковалев обратил внимание на необходимость активизации работы по снижению неформальной занятости, что будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет области. Губернатор также отметил необходимость продолжения работы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом и обеспечению рабочими местами молодых специалистов. «Трудоустройство молодых кадров во всех отраслях и закрепление их в Рязанской области будет способствовать улучшению демографической ситуации и даст положительный эффект для экономики региона», – сказал Олег Ковалев.

Источник: сайт правительства Рязанской области