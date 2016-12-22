Не перестану радоваться жизни

Хотим рассказать об одной женщине – Марии Андреевне Горбачевой. В трудные для Родины годы появилась она на свет. Родилась 30 ноября 1941 года в многодетной семье на территории оккупированной врагом Брянской области. Отца с первых дней войны взяли на фронт, отправили на передовую. Семья мыкала горе под немцами. Однажды, чтобы спасти едва не погибшую под бомбежкой новорожденную дочь, мать с риском для жизни добралась до знакомого доктора в райцентре, который по принуждению излечивал раненых врагов, и смогла вынести из больницы для ребенка лишь немного мази, которую нанесли ей на руку под кофту.

Мария Андреевна запомнила этот эпизод по рассказу родных. Как и скитания по брянским лесам, холод и голод, а потом освобождение от оккупантов в сентября 43-го. Отца, прошедшего дорогами войны через Кенигсберг и Маньчжурию, она встретила вопросом: «Ты кто такой, дядя?» «Так что свою медаль «Дети войны», – говорит Мария Андреевна, – я получила с полным правом».

Дальше были трудные, но мирные годы. Со временем Мария Андреевна закончила Гомельский пединститут, став учителем химии и биологии, вышла замуж за рязанца, работника нефтезавода, переехала к нему в 1966 году и вот уже 50 лет живет среди нас, считая себя рязанкой. Всю свою сознательную жизнь вплоть до пенсии работала она в библиотеке нефтезавода и на этом поприще – пропаганда книг, знаний – трудилась с удовольствием, проявила себя в полной мере, заслужила немало наград, из которых особенно ценит нагрудный знак «За отличную работу в культ­просветучреждениях профсоюзов» от ВЦСПС. Завод также ценил ее труд – выделил ей хорошую, благоустроенную квартиру.

Суть человека познается в испытаниях. Десять лет назад Мария Андреевна потеряла единственного сына. Одному Богу известно, каково это матери. Но, неся в душе огромное свое горе, Мария Андреевна могла ощутить сочувствие добрых людей, и это хоть как-то ее утешило. Она никогда не остается одна, активно участвует в общественной жизни. А главное – ее поддерживает вера в Бога. И часто она вспоминает слова из стихотворения своего сына:

«Что Бог нам дал,

а что отнял

Не вы, а Он судья…»

В преддверии своего юбилея Мария Андреевна говорит: «Будь мне хоть сколько лет, я не перестану радоваться жизни»… Такому душевному настрою можно только позавидовать и поучиться. От всей души поздравляем эту удивительную, жизнерадост­ную, красивую женщину, желаем ей доброго здоровья – и физического, и душевного.

Ее друзья – краевед Зоя Сергеевна Свирина,

работник ЖЭУ

Ольга Ивановна Смирнова