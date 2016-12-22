Не перестану радоваться жизни

Областная общественно-политическая газета
21:23 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани сгорел автомобиль Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани отметили День энергетика Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязани для «Театральной России» ищут новое место О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеУполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната
Главная страница / Новости Рязани и области
30.11.2016
Просмотров: 173
№223 (5264) |
Четвёртая полоса
Общество
Версия для печати

Не перестану радоваться жизни

Не перестану радоваться жизни

Хотим рассказать об одной женщине – Марии Андреевне Горбачевой. В трудные для Родины годы появилась она на свет. Родилась 30 ноября 1941 года в многодетной семье на территории оккупированной врагом Брянской области. Отца с первых дней войны взяли на фронт, отправили на передовую. Семья мыкала горе под немцами. Однажды, чтобы спасти едва не погибшую под бомбежкой новорожденную дочь, мать с риском для жизни добралась до знакомого доктора в райцентре, который по принуждению излечивал раненых врагов, и смогла вынести из больницы для ребенка лишь немного мази, которую нанесли ей на руку под кофту.

Мария Андреевна запомнила этот эпизод по рассказу родных. Как и скитания по брянским лесам, холод и голод, а потом освобождение от оккупантов в сентября 43-го. Отца, прошедшего дорогами войны через Кенигсберг и Маньчжурию, она встретила вопросом: «Ты кто такой, дядя?» «Так что свою медаль «Дети войны», – говорит Мария Андреевна, – я получила с полным правом».

Дальше были трудные, но мирные годы. Со временем Мария Андреевна закончила Гомельский пединститут, став учителем химии и биологии, вышла замуж за рязанца, работника нефтезавода, переехала к нему в 1966 году и вот уже 50 лет живет среди нас, считая себя рязанкой. Всю свою сознательную жизнь вплоть до пенсии работала она в библиотеке нефтезавода и на этом поприще – пропаганда книг, знаний – трудилась с удовольствием, проявила себя в полной мере, заслужила немало наград, из которых особенно ценит нагрудный знак «За отличную работу в культ­просветучреждениях профсоюзов» от ВЦСПС. Завод также ценил ее труд – выделил ей хорошую, благоустроенную квартиру.

Суть человека познается в испытаниях. Десять лет назад Мария Андреевна потеряла единственного сына. Одному Богу известно, каково это матери. Но, неся в душе огромное свое горе, Мария Андреевна могла ощутить сочувствие добрых людей, и это хоть как-то ее утешило. Она никогда не остается одна, активно участвует в общественной жизни. А главное – ее поддерживает вера в Бога. И часто она вспоминает слова из стихотворения своего сына:

«Что Бог нам дал,
                      а что отнял
Не вы, а Он судья…»

В преддверии своего юбилея Мария Андреевна говорит: «Будь мне хоть сколько лет, я не перестану радоваться жизни»… Такому душевному настрою можно только позавидовать и поучиться. От всей души поздравляем эту удивительную, жизнерадост­ную, красивую женщину, желаем ей доброго здоровья – и физического, и душевного.

Ее друзья – краевед Зоя Сергеевна Свирина,
работник ЖЭУ
Ольга Ивановна Смирнова

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
От детства не отдохнуть
Как помочь ребенку выучить уроки
Ирина Сизова
Слово сокровенное
В Касимове состоялся второй Епархиальный фестиваль духовной поэзии
Владимир Хомяков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
АПК
Мельник пахарю помощник
Стартовал второй этап аграрного пресс-тура
Юрий Евстифеев
Общество
Встреча поколений
Рязанским школьникам рассказали о военных профессиях
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Экономика
Земля, имущество, бюджет
Решению важных экономических вопросов и развитию рынка труда было посвящено расширенное заседание правительства области, которое провел губернатор Олег Ковалев
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Поручение Губернатора
На заседании правительства области глава региона Олег Ковалев поручил вице-губернатору Сергею Филимонову взять на контроль работу по изучению документов, касающихся мест пребывания в Рязани К.Э. Циолковского
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В строю – юнармейцы
О развитии в регионе всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» шла речь на заседании Координационного совета по делам ветеранов при правительстве области, которое провел вице-губернатор Сергей ...
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Разговор напрямую
Губернатор Олег Ковалев помог рязанцам в решении проблем на личном приеме
Татьяна Железнова
Общество
С бедой справиться сообща
Новые квартиры для жильцов с Осеннего переулка подбирали с учетом их требований
Светлана Максимова
Семья
Когда деревья стали большими
Как большая семья помогла детям жить достойно и счастливо
Семья
Отменить или оставить
Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к бэби-боксам
Семья
Время новых идей,
или Как в декретном отпуске начать свое дело
Ольга Трубушкина
Семья
От детства не отдохнуть
Как помочь ребенку выучить уроки
Ирина Сизова
Общество
Земля до востребования
В Рязани прошел обучающий семинар для садоводов
Культура
Круговорот творчества
В Рязани завершился 10-й театральный фестиваль «Карусель»
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru