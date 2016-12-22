В Касимове состоялся второй Епархиальный фестиваль духовной поэзии

В нем приняли участие более пятидесяти авторов из Рязани, Сасова, Шилова, Ермиши, Сапожка и, разумеется, хозяева этого творческого праздника. Он проводился Духовно-просветительским центром Касимовской епархии.

Сначала прошли занятия творческих семинаров. Их руководители – члены Союза писателей России Геннадий Морозов и Евгений Артамонов, протоиереи Василий Зайцев и Серафим Правдолюбов – дали объективную оценку представленным для обсуждения произведениям, отметив их как положительные стороны, так и сделав профессиональные замечания авторам.

А затем на сцене городского Центра развития культуры состоялся концерт, в котором приняли участие хор духовенства Касимовской епархии, члены Союза писателей России, музыканты, победители и призеры фестиваля. В числе лауреатов творческого праздника сасовцы Анна Колошеина, Игорь Тепляков (литературный клуб «Первая строка»), шиловцы Ольга Морозова, Наталья Степушина, Валентина Цирульникова, Валентина Новоселова, Анна Лутова (литобъединение «Родники»), сапожковец Михаил Даньшов, ермишинка Галина Уляхина, касимовцы Зоя Дряхлых, Людмила Бритикова, Иван Попов и другие авторы. Дипломом награждена и самая юная участница фестиваля – шестилетняя Валя Шатрова из Сасова. А это значит, что есть долгое продолжение у поэтического праздника.

С благодарственным словом к его организаторам и участникам обратился епископ Касимовский и Сасовский Дионисий. Он подчеркнул несомненное значение Епархиального фестиваля духовной поэзии «Слово сокровенное» в культурной жизни рязанской земли. Выражена общая уверенность в том, что соратничество православной церкви и патриотического литературного сообщества отчего края будет и в дальнейшем развиваться и укрепляться. В знак этого представители Союза писателей России и музыканты за плодотворное сотрудничество в проведении Епархиального фестиваля «Слово сокровенное» отмечены благодарностью владыки Дионисия.