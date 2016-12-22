Земля до востребования

В Рязани прошел обучающий семинар для садоводов

Главными темами семинара, прошедшего в Доме общественных организаций для управленческого персонала садоводческих и дачных объединений, стали заброшенные собственниками земельные участки и неоформленные земли общего пользования.

Семинар в рамках проекта «Дом садовода – опора семьи» организовали региональное отделение Союза садоводов России совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Представитель минсельхоза рассказал о продлении целевой программы по поддержке садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан из средств областного бюджета на 2017 год. Субсидии предоставляются в размере 50% от фактических затрат на строительство или реконструкцию линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций, водопроводных сетей, включая подготовку проектной документации.

Сотрудники Россельхозбанка рассказали о новой льготной программе кредитования садоводов и порядке открытия расчетных счетов для юридических лиц.

От министерства природопользования и экологии председатели садоводческих объединений узнали о порядке действий, необходимых для получения или продления лицензий на водные скважины. Садоводам напомнили об административной ответственности юридических лиц за отсутствие лицензий на водные скважины, объем добычи которых составляет более 100 кубических метров в сутки.

Более часа садоводы задавали вопросы и получали ответы от представителя регионального министерства имущественных и земельных отношений. Министерство предложило «дорожную карту» – план совместных мероприятий садоводческих объединений и глав муниципальных образований, которые позволят начать решение проблем с заброшенными участками. Во многих товариществах их число составляет более 60% от общего к­оличества.

Специалисты из Росреестра ответили на многие вопросы, касающиеся межевания земель общего пользования и постановки на кадастровый учет строений физических лиц. Рассказали о деятельности земельного надзора, мероприятия которого проводятся в отношении собственников земельных участков, которые не используются по их целевому назначению более трех лет. Первый штраф за неиспользуемый земельный участок составляет 20 тысяч рублей.

На вопросы, не вошедшие в тему семинара, желающие получили ответы от московского юриста Союза садоводов России.

Адреса, телефоны, статьи федеральных законов и другую информацию, озвученную во время семинара, можно получить в Рязанском региональном отделении Союза садоводов России.

Телефоны для справок:

52-22-85; 8 (910) 508-70-64.

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