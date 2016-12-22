Круговорот творчества

В Рязани завершился 10-й театральный фестиваль «Карусель»

Придуманная в 2007 году двумя учителями школы №51 Еленой Ерховой и Светланой Захаркиной, «Карусель» «раскрутилась» до праздника театра всероссийского масштаба. В этот раз в нем приняли участие юные актеры из самых разных городов страны – Барнаула, Саратова, Санкт-Петербурга и других. За шесть конкурсных дней ребята успели показать рязанским зрителям 15 постановок о дружбе, любви, преодолении себя и чудесах – больших и маленьких.

Каждая «Карусель» удивляет и яркими воплощениями классических сюжетов, и новыми пьесами. Барнаульский образцовый коллектив России – театр-студия «ТиМ», обладатель Гран-при молодежной группы прошлого года, привез два спектакля – развеселую сказку «Клочки по закоулочкам» – о незадачливом Зайце и хитрой Лисе, а также трогательную историю «Сказки с осенью в сердце». Калужские актеры рассказали о надеждах и мечтах выпускников школы, а артисты студий Санкт-Петербурга воплотили на сцене «Воскресную тоску» В. Шукшина и пьесу «Невероятный иллюзион Эрни» А. Эйкборна. Одной из самых запоминающихся, дискуссионных и необычных работ «Карусели» в этом году стал спектакль «Чернобыльская молитва». Елена Солнцева, второй режиссер петербургского театра-студии «На Гороховой», рассказала, что в основу постановки легли не только проза С. Алексиевич и поэзия Е. Евтушенко, но и рассказы ликвидаторов аварии на ЧАЭС, с которыми молодые актеры встречались.

– Участвовать в спектакле хотели многие, но в итоге осталась группа людей, которая выдержала эту нелегкую работу. Ребята были потрясены тем, что слышали от ликвидаторов и видели на фото, – пояснила Елена Алексеевна. – В нашем коллективе – студенты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, и студия для них – место, где можно лучше узнать себя. Мы воспринимаем показы «Чернобыльской молитвы» как социальную акцию: о той страшной трагедии сейчас как-то подзабыли, а самим ликвидаторам живется непросто. К этой проблеме хочется привлечь внимание. Мы говорим о том, что нужно растить в себе все лучшее и изживать «внутреннего раба». И хорошо, что в Рязани нас смотрели самые разные зрители – в финале они даже аплодировали нам стоя.

На церемонии закрытия «Карусели» во Дворце молодежи собрались артисты и их наставники, члены жюри и представители власти. Победителей и призеров фестиваля награждали вице-губернатор области Сергей Филимонов, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, обозреватель газеты «Вечерняя Рязань» Михаил Колкер, театральный критик Яна Постовалова и другие гости и члены жюри. Каждый из них отмечал, какую большую работу проделал оргкомитет «Карусели» за десять лет и как много талантов ежегодно выходит на рязанские подмостки. «Я напитываюсь каждый ноябрь этой сумасшедшей энергией, – призналась председатель жюри фестиваля, президент Благотворительного фонда Олега Ефремова Анастасия Ефремова. Она вместе с Сергеем Филимоновым вручила Гран-при труппе народного молодежного театра «Игра» из Екатеринбурга за постановку «Кое-что о том самом, и не только».

Десятая «Карусель» завершилась, как и всегда, ярко и с выдумкой: артистов и зрителей поздравляли Петр I, Александр Пушкин и Сергей Есенин, на сцене появлялись разводные мосты Петербурга, световая «улыбка» и люди-цифры, изображающие разные годы фестиваля. Кажется, что у этих подростков и их руководителей никогда не иссякнут новые идеи, которые способны удивить каждого. Это значит, что «Карусель» еще долго не замедлит свой ход – и ей, конечно, в этом помогут. А отмечать десятилетие фестиваля артисты и зрители будут и в следующем, 2017-м году.