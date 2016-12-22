Спортивный курьер

Победный почерк

Самых восторженных слов заслужила игра ХК «Рязань» в матче чемпионата России среди клубов высшей хоккейной лиги. Уступая 0:2, хозяева не сломались, планомерно наращивали обороты, и к финальной сирене не оставили сомнений в своем превосходстве. ХК «Рязань» – «Звезда» (Чехов) – 7:3 (2:2, 1:1, 4:0). ХК «Рязань»: Белов (0.00 – 3.27; Пиманкин, 3.27 – 60.00); Филатов – Коренков, Денежкин – Петраков – Ефимов; Седунов – Манухов, Старцев – Лукин – Рукин; Дубинин – Цветков, Маслов – Кривченко – Чванчиков; Хисамутдинов – Аверин, Юртайкин – Алексеев – Крикуненко.

Голевой тон задало истосковавшееся по перипетиям борьбы в ВХЛ ярославское молодежное звено. В первом периоде Данил Юртайкин дважды, получая своевременные передачи от партнеров, метров с трех поражал цель, уже во второй двадцатиминутке Роман Крикуненко реализовал большинство. После перерыва ХК «Рязань» разразился градом голов. Кирилл Старцев воспользовался нерасторопностью голкипера чеховцев, объехал ворота и протолкнул «снаряд» в цель. Очень важную шайбу забросил в большинстве Андрей Чванчиков, в ближнем бою разобравшийся с вратарем. Позже отличились Артем Маслов и Никита Лукин.

Лидеры заключили мир

В очередном туре Ночной хоккейной лиги, информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», отношения выясняли признанные лидеры. «Империя» – «Автоимпорт» – 1:1(1:0, 0:0, 0:1), голы: 14:30 – Тишкин (Гнездов, 0:1). 43:30 – Лескин (Маслов, 1:1).

Стартовый период прошел с преимуществом «Империи». Первую шайбу забросил Игорь Тишкин – он оказался проворнее всех на «пятачке» и добил «снаряд» в цель. В начале второго игрового отрезка опасно атакует «Автоимпорт» – были близки к успеху Игорь Власов и Геннадий Ширенин. «Империя» отвечает «выстрелом» Алексея Сидорова. Жарко на пятачке «Автоимпорта», но Алексей Алиханов слишком усердствует и удаляется за атаку игрока, не владеющего шайбой. Опасный выход «два в один» – Валерий Сорокин атакует ворота «автомобилистов», но тщетно. Третий период начинается с хорошего выхода Геннадия Самсикова к воротам, но нет четкого броска, к счастью, на добивании удачно играет Геннадий Лескин, и счет становится ничейным – 1:1. За фол против Власова наказан игрок «Империи» Илья Гнездов, но опасные моменты не последовали. 2.43 до окончания. Обоюдное удаление, игра в формате «4х4». На последней минуте упускает шанс Олег Смирнов, за 30 секунд до окончания матча «Империя» берет тайм-аут. И все же в итоге – боевая ничья.