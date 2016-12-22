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30.11.2016
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№223 (5264) |
Третья полоса
Семья
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Когда деревья стали большими

Как большая семья помогла детям жить достойно и счастливо
Когда деревья стали большими

Судьба человека… Сколько литературных произведений – романов, рассказов, стихов – посвящено этой теме!

Конечно же, человек – творец своей судьбы, кузнец своего счастья. Но бывает в жизни и так, что ничего нельзя изменить и происходящее надо принимать как данность.

Я расскажу о судьбе обычной рыбновской семьи. Прочтя о ней, читатель поймет, что многие события отражают время, кто-то припомнит общие, похожие жизненные обстоятельства. Кто-то обнаружит у себя такие же взгляды на жизнь, как у членов большой семьи Скворцовых.

…А состояться семье Скворцовых было суждено – именно судьба свела их. Молодой парень родом из села Горяйново Рыбновского района проходил солдатскую службу в Ташкенте, а Женечка Станчина, выпускница строительного ПТУ, приехала из Пензенской области в Ташкент восстанавливать этот город после мощного землетрясения. Так они встретились и уже не расставались до самого последнего дня жизни.

После службы Вячеслав привез невесту в Рыбное, комсомольско-молодежную свадьбу сыграли, через год родился сын Сергей. Скворцовы никогда не боялись трудной и ответственной работы: Вячеслав работал монтером железнодорожных электросетей, Евгения – маляром в строительной организации. А еще они в родной деревне Горяйново сад посадили – в честь молодой семьи, в честь рождения сына. Никому никогда в помощи не отказывали: Вячеслав был настоящим главой семьи, а Женя налаживала уют, обустраивала квартиру. С соседями жили дружно, помогали друг другу.

В 1973 году в семье ждали пополнения: врачи сказали – родятся двойняшки. Родилась тройня, три девочки. Сомнений в выборе имен не было: Вера, Надежда, Любовь. В Рыбном это было сенсацией, как сейчас называют – событием года. О трех хорошеньких сестричках тогда знали все. К многодетной семье в помощь направили медицинскую сестру из детского отделения железнодорожной больницы, помогали и родственники, и соседи, и даже четырехлетний Сережа, казалось, чувствовал ответственность, как старший брат.

А жизнь шла своим чередом: девочки пошли в ясли, потом – в детский сад №69. Время мчится вперед – вот и школьные годы, в первом классе железнодорожной школы №103 появились сразу три ученицы с одинаковой фамилией. Девочки были общительными, в классе у них было много друзей.

– У нас самое лучшее детство было, – вспоминает Вера. – Мы были дружные, веселые, имели много подруг. С детства помогали родителям по хозяйству, но и для игр много времени оставалось. У нас мама умела замечательно шить, вязать и нас научила. Сначала мастерили куклам одежки, а потом и себе стали шить и вязать модные вещи.

Вот и школа позади, и здесь уже каждый выбирал будущую профессию самостоятельно. Старший брат, Сергей Скворцов, после окончания Рязанского железнодорожного техникума уже покорял стальные магистрали, Вера по стопам брата тоже выбрала профессию на железнодорожном транспорте. А вот Надя и Люба и после школы решили не расставаться: закончили профтехучилище, а затем Рязанский технологический колледж. Брат и три сестры Скворцовых сегодня имеют семьи, детей. И хотя, выйдя замуж, сестры сменили фамилии, но все чувствуют неразрывную кровную связь между собой.

Вера Кузьмина трудится бухгалтером и воспитывает с мужем двух дочек. Надежда Фархутдинова полностью посвятила себя семье – воспитывает двоих детей. А Любовь Меркеева открыла в себе педагогические способности – работает мастером производственного обучения по хлебопекарному производству в родном технологическом колледже. Работа ответственная: ведь нужно не только обучить студентов азам мастерства, привить любовь к профессии, но и воспитать юные души, понять молодое поколение: кому-то нужно помочь, кого-то пожурить, с кем-то поговорить по душам.

– Работа очень нравится, – признается Любовь Вячеславовна. – Только жалею, что в сутках 24 часа, а не больше. Ведь воспитывать молодую смену нужно не только в рабочее время – помощь моим подопечным может потребоваться в любое время, в том числе и не на занятиях.

Сын Дмитрий после окончания школы тоже учится в технологическом колледже, будет дипломированным поваром.

Черной полосой стал для Скворцовых февраль 2015 года: в автомобильной аварии погибли родители – Вячеслав Васильевич и Евгения Ивановна. Что помогло тогда их детям выстоять, потеряв сразу, в один день, двух самых дорогих людей? Сплоченность, дружба, умение быть вместе и в горе, и в радости. Наверное, судьба недаром соединила сестер одним днем рождения, это утроило их силы. Отец и мать навсегда останутся самыми дорогими людьми, даже когда их нет на этой земле.

У брата и сестер Скворцовых сейчас все хорошо, у всех имеется собственное жилье, в доме – достаток и уют. Но каждое лето все они собираются в родовом гнезде – в Горяйнове, где плодоносит сад, заложенный их родителями.

 

Елена Карева,
г. Рыбное

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
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