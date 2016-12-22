Отменить или оставить

Областная общественно-политическая газета
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30.11.2016
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№223 (5264) |
Третья полоса
Семья
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Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к бэби-боксам

Бэби-боксы – специально оборудованные места при роддомах и детских домах для анонимного отказа от ребенка и передачи его на попечительство государственным службам – в отдельных регионах нашей страны уже стали привычными. Об их существовании известно большинству (73%) наших сограждан, причем уровень информированности высок как среди женщин (79%), так и среди мужчин (66%), как в молодежной среде (66-68% среди 18–24-летних), так и в наиболее зрелых возрастных группах (77–76% среди 45–60-летних респондентов и старше)

В целом 75% россиян поддерживают существование бэби-боксов, причем женщины в большей степени осознают необходимость их существования, чем мужчины (80% против 68%). На этом фоне законопроект о запрете бэби-боксов не снискал поддержки у населения: против него выступили 73% респондентов, за – только 15%. Последствия данного решения видятся преимущественно негативными, и, прежде всего, высказываются опасения относительно роста числа брошенных детей, беспризорников (42% опрошенных), а также детской смертности (6%), убийств новорожденных (7%) и другое

Отказ матери от ребенка (оставление его в специально оборудованном месте) в нашем обществе считается скорее вынужденной мерой, обусловленной тяжелой жизненной ситуацией (с этим согласны 64% опрошенных, причем те, кто уверен, что бэби-боксы нужны, говорят об этом чаще остальных: 70% против 49%), нежели проявлением безответственности (25%).

Данные комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова:

– Россияне осознают, что закрытие бэби-боксов сегодня может привести к усугублению ситуации в области детской смертности, росту социального сиротства. Однако вполне понятны аргументы и сторонников упразднения бэби-боксов: оставляя там новорожденного, женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации, навсегда лишается шанса найти и вернуть его. Сам по себе запрет бэби-боксов вряд ли может считаться эффективной мерой. Скорее следует говорить о развитии институтов поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, внедрении таких форм оказания помощи беременным, как анонимные, доверительные роды. Актуальной является также реализация мер, направленных на профилактику отказов от новорожденных, раннее выявление и сопровождение семей «группы риска» социального сиротства.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 15–16 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях и республиках 8 федеральных округов России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентативна для населения России в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

К этому остается добавить только два факта. Первый – своеобразные бэби-боксы устраивали у детских приютов еще до революции, в Рязани, например. Делалось это для того, чтобы предотвратить гибель ребенка. И второе – бэби-боксы не получили пока в нашей стране широкого распространения. Их не более 20 в 9 регионах страны. В Москве, например, нет ни одного бэби-бокса, но в Краснодарском крае их пять. У нас не прижилось англоязычное название. Чаще всего такие устройства называют «Окно жизни» или «Окно надежды».

Подготовлено по материалам ВЦИОМ

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
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