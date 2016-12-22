Время новых идей,

или Как в декретном отпуске начать свое дело

В последние несколько лет в России наметилась такая тенденция:молодые мамы декретный отпуск не просто используют для ухода за малышом и его воспитания. Все больше женщин в потоке домашних дел и хлопот находят время для получения образования, саморазвития, реализации различных проектов, творчества, занятия благотворительностью и даже организации собственного бизнеса.

Рождение дочки подтолкнуло рязанку Евгению Рожкову к тому, чтобы попробовать наладить производство дизайнерского детского постельного белья. «Эта мысль появилась после долгих поисков, – рассказывает Евгения. – То, что представлено в магазинах и на интернет-порталах, мне не нравилось и не подходило по каким-то критериям».

Тогда молодая мама вместе со своей знакомой, дизайнером Марией Ермаковой, решили сами выпускать детское постельное белье. И начали они с поиска качественных материалов – ездили на различные текстильные ярмарки. После того, как нашли поставщиков тканей, стали разрабатывать модели и искать швейное производство, на котором можно было бы отшивать комплекты.

«Столкнулись с тем, что многие швейные производства не хотят работать с маленьким партиями товара», – продолжает Евгения. Однако у длительных поисков все же был результат – одно из рязанских швейных предприятий согласилось на сотрудничество с начинающими предпринимателями.

Евгения Рожкова и Мария Ермакова лично участвуют в производственном процессе от начала до конца. «Мы придумываем дизайн, отправляем на предприятие образцы, согласуем цветовую гамму и качество швов».

Реализуется продукция через социальные сети, через группы и форумы, где общаются между собой молодые мамы. По словам Евгении, дизайнерские комплекты постельного белья покупают жители не только Рязани, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов.

«В планах – расширить географию и увеличить ассортимент, – делится Мария. – В перспективе хотелось бы выпускать элементы декора для детских комнат: системы хранения (ящики и корзины для игрушек и вещей), декорированные тканью, подвесные кармашки в виде зверюшек, пуфики».

О трудностях Евгения Рожкова и Мария Ермакова предпочитают не говорить. Они признают, что риски существуют всегда, но для того, чтобы развивать свое дело, их не стоит бояться.