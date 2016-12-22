Областная общественно-политическая газета
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30.11.2016
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№223 (5264) |
Третья полоса
Семья
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От детства не отдохнуть

Как помочь ребенку выучить уроки
От детства не отдохнуть

Рано или поздно перед каждым родителем встает эта проблема. Каждый решает ее по-своему. Попробуем обратиться к советам сведущих людей.

Cамое простое и трудно выполнимое дело – не злиться, не торопить ребенка, не давить на него своим авторитетом. Ни в коем случае не кричать. В таком случае его мозг просто перестанет выполнять ваши команды. Мальчик устал? Прервитесь ненадолго: пусть он повисит на турнике, заберется под потолок по шведской стенке, слезет оттуда – и опять за работу.

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Не решайте с ребенком проблему – решайте задачу. Не можете объяснить, чем дробь отличается от целого? Придумывайте варианты: с яблоком, черным квадратом, шоколадной долькой. Это ваша задача – придумать ход.

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Попробуйте построить объяснение от простого к сложному и на конкретном примере. Идет пар из чайного носика, течет вода из крана, замерзла льдинка в холодильнике – вот три агрегатных состояния вещества. А почему они такие разные? Давай подумаем…

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Следите за реакцией вашего дитяти. Не пытайтесь за один урок объяснить ему всю таблицу Менделеева. Разбивайте тему на куски. Пусть он сегодня поймет, чем инертные газы отличаются от других. А потом пойдем дальше.

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Попробуйте объяснить своему чаду смысл, необходимость изучения сложного вопроса. Мы учимся определять площадь прямоугольника для того, чтобы узнать, сколько соток в нашем огороде. Научившись вычислять проценты, ты поймешь степень участия каждого из твоих друзей в приобретении общего футбольного мяча. С помощью параллелей и меридианов можно определить место, где находится дом бабушки и дедушки.

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Не удалось убедить таким образом? Давай поиграем. Какой формы шляпа у одного из трех мушкетеров? А ее тулья? А сколько нужно фетра на такую шляпу? Так мы вычисляем площади и объемы.

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Попытайтесь упростить или разнообразить условия упражнений. Вода течет не по бесконечным трубам, а переливается из одной кружки в другую, как кока-кола. А поезда не несутся навстречу друг другу с определенной скоростью. Это ваш сын с соседом Вовкой мчатся навстречу друг другу на велосипедах или роликовых коньках. И в пути их ждет столько приключений.

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Что делать, чтобы он запомнил правило, незнакомое слово, таблицу умножения? Пишите все крупными буквами на больших листах бумаги или на стикерах и развешивайте их повсюду: на стене, ковре, холодильнике, вокруг зеркала, рядом с компьютером. Дети сегодня запоминают глазами.

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Наглядность информации превыше всего. Растворите соли в стакане столько, чтобы образовались кристаллы. Залейте горсть горошин теплой водой, оставьте стакан в темноте на пару дней, покажите, как прорастает новая жизнь. В школе сейчас этим не занимаются – времени нет.

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Используйте готовые модели. Глобус, расчерченный параллелями и меридианами. Картонную часовую ось со стрелками. Прямоугольник с клеточками, чтобы объяснить таблицу умножения.

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Попробуйте рассказать вашей дочери все сами. Не требуйте от нее точного и осознанного пересказа. Попробуйте сами изложить, рассказать, объяснить. Как они там, в Египте, строили пирамиды? А зачем? Вы сами про это ничего не знаете? Сходите в Интернет. Там все есть.

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Не обзывайте ребенка недоумком. Наоборот, поддерживайте его и ободряйте. Он уже запомнил таблицу умножения на два? Он молодец! Он делает в слове «здравствуйте» не пять, как обычно, а всего одну грамматическую ошибку? Он – будущий лингвист! Он запомнил формулу площади круга и длины окружности и даже может их применить? Он – почти Перельман и сегодня достоин дополнительного пирожного.

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И теперь самый главный совет. Попробуйте найти на все это время. Если вы сможете заинтересовать свое чадо процессом обретения знаний в начальной школе, вам не придется заниматься этим накануне ЕГЭ.

Эти советы я не выдумала, а позаимствовала у профессиональных психологов. Они плохого не посоветуют.

Рисунок Марины Шерфединовой

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
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