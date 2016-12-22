Земля, имущество, бюджет

Решению важных экономических вопросов и развитию рынка труда было посвящено расширенное заседание правительства области, которое провел губернатор Олег Ковалев

В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти региона, областных министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

Рассмотрен вопрос об управлении земельными ресурсами и имуществом области. По словам министра имущественных и земельных отношений Михаила Майорова, особое внимание сегодня уделяется повышению эффективности использования имущества региона, снижению расходов на его содержание и получению дополнительных доходов в областной бюджет, а также эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения. Как отметил Михаил Майоров, в этом году по поручению губернатора Олега Ковалева была проведена инвентаризация пахотных земель на всей территории области, в том числе проверка использования пашни по назначению. По результатам проверок налоговыми органами в отношении собственников сельскохозяйственных земель, не использующих их по назначению, были начислены налоговые платежи по повышенной налоговой ставке на сумму 12,4 млн. рублей. Управлением регионального Россельхознадзора на нарушителей наложено штрафов на сумму 65,9 млн. рублей. Министр имущественных и земельных отношений также отметил, что за 10 месяцев 2016 года дополнительно вовлечено в оборот порядка 77 тыс. гектаров неиспользуемой пашни.

Губернатор Олег Ковалев поручил разработать на 2017 год план мероприятий по контролю за использованием земель сельхозназначения, чтобы максимально задействовать все пахотные земли. Кроме того, по словам губернатора, необходимо создать земельный фонд, с помощью которого можно было бы регулировать цены на землю рыночными методами. «Аграрный сектор сегодня активно развивается, и мы заинтересованы в том, чтобы цена на землю была объективной, той, что требует рынок, – подчеркнул Олег Ковалев. – Это позволит систематизировать процесс и привлечь дополнительные доходы в бюджет региона».

На заседании также речь шла о работе Центра закупок Рязанской области, который был создан в регионе по поручению губернатора в конце 2015 года. Как отметил Михаил Майоров, по итогам первого года работы Центра при общем росте годового объема закупок на 33% экономия бюджетных средств выросла на 69% и составила 670 млн. рублей. По словам министра имущественных и земельных отношений региона, одним из эффективных способов проведения торгов являются совместные закупки, которые позволяют сократить общее количество закупок и существенно повысить экономию по итогам торгов.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что создание Центра было правильным решением. «За счет объединения закупок существенно снижается цена и исключается коррупционная составляющая, – сказал губернатор. – У Центра очень хороший потенциал, необходимо его постоянно наращивать». Глава региона поручил в 2017 году расширить практику проведения совместных закупок.

На заседании регионального правительства был рассмотрен вопрос о состоянии и развитии рынка труда в Рязанской области. По информации министра труда и занятости населения Юлии Рокотянской, численность зарегистрированных безработных на 1 ноября 2016 года составила 4200 человек, что на 10,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В регионе ведется работа по содействию занятости населения, в том числе проводятся мероприятия по профобучению, профориентации, трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, проводятся ярмарки вакансий. Между работодателями, вузами и ссузами заключаются договоры о целевом обучении студентов и их последующем трудоустройстве.

Глава региона Олег Ковалев обратил внимание на необходимость активизации работы по снижению неформальной занятости, что будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет области. Губернатор также отметил необходимость продолжения работы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и обеспечению рабочими местами молодых специалистов. «Трудоустройство молодых кадров во всех отраслях и закрепление их в Рязанской области будет способствовать улучшению демографической ситуации и даст положительный эффект для экономики региона», – сказал Олег Ковалев.

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В ходе расширенного заседания правительства области губернатор Олег Ковалев сделал ряд заявлений.

«Проверки газового оборудования будут продолжаться во всех муниципальных образованиях региона»

Губернатор привел данные проверок внутридомового газового оборудования: всего с начала года их количество составляет 454, за прошедшую неделю было проведено 35 рейдов, в том числе 31 – с участием прокуратуры. «В ходе работы было выявлено, что треть оборудования эксплуатируется с теми или иными нарушениями. Это, в том числе, использование шлангов, неподходящих для газа, протечки на кранах, самостоятельное переоборудование, что может повлечь за собой серьезные последствия», – подчеркнул глава региона.

По словам главы региона, первоочередное внимание должно уделяться квартирам, где проживают люди, входящие в группы социального риска. Таких квартир всего 1490, из них проверено 1167, в 259 выявлены нарушения. «Но это не значит, что концентрироваться следует только на таком жилье. Проверки газового оборудования должны носить массовый характер, их ни в коем случае останавливать нельзя. Они должны продолжаться во всех районах. У нас, кроме Касимова, Скопина, Сасова, есть еще ряд райцентров, где значительное количество многоэтажек», – подчеркнул губернатор. Перед главами муниципальных образований Олег Ковалев поставил задачу – проводить контрольные рейды согласно графикам, представить отчеты о проведенной работе, которая в целом по региону должна быть завершена до середины января 2017 года.

«Необходимо начинать борьбу с незаконным строительством в Рязани при первых признаках таких попыток»

Губернатор заявил о необходимости усилить работу по пресечению незаконного строительства на территории г. Рязани и других муниципальных образований региона.

«До сих пор возникают ситуации, когда стройка идет полным ходом, когда уже и стены возвели, и крышу, а ее нужно останавливать, так как нет разрешения. Контролирующие службы: административно-техническая инспекция, городская архитектура должны строго следить за соблюдением законности, за наличием разрешительных документов. С незаконным строительством, с системой, которая пришла из 90-х годов, надо заканчивать, необходимо усилить контрольные мероприятия», – подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что в регионе снижены сроки рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на строительство. «Мы очень позитивно относимся к инвесторам, к тем, кто хочет создать социально нужный объект, кто вкладывает капитал в развитие, в строительство предприятий, АЗС, торговых объектов. Но необходимо вовремя получить разрешение, построить их законным образом и потом эксплуатировать, а не идти на незаконные действия, которые должны жестко пресекаться. Надо наводить в этом деле порядок»,– сказал губернатор, обращаясь к главам муниципальных образований.