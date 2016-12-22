Областная общественно-политическая газета
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30.11.2016
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№223 (5264) |
Вторая полоса
Общество
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Поручение Губернатора

На заседании правительства области глава региона Олег Ковалев поручил вице-губернатору Сергею Филимонову взять на контроль работу по изучению документов, касающихся мест пребывания в Рязани К.Э. Циолковского

Олег Ковалев отметил, что накануне им были даны поручения руководителю государственной областной инспекции по охране объектов культурного наследия Олегу Василькину совместно с начальником главного архивного управления региона Александрой Перехватовой тщательно исследовать документы, касающиеся биографии, научной деятельности и мест пребывания К.Э. Циолковского в регионе. «Всю работу необходимо провести на высоком профессиональном уровне. Если нужно, следует обратиться в Центральный архив, привлечь специалистов, изучающих жизнь и деятельность К.Э. Циолковского», – подчеркнул Олег Ковалев. По его словам, результаты исследований должны быть представлены научно-методическому Совету, с тем, чтобы на основании полученных данных было принято объективное решение. Олег Ковалев поручил вице-губернатору Сергею Филимонову взять на контроль проведение работы по изучению документов.

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
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