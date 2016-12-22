В строю – юнармейцы

О развитии в регионе всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» шла речь на заседании Координационного совета по делам ветеранов при правительстве области, которое провел вице-губернатор Сергей Филимонов

В работе заседания приняли участие заместитель педседателя правительства области Елена Буняшина, руководители региональных министерств, представители образовательных учреждений и общественных организаций. Обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи, взаимодействия образовательных организаций с ветеранскими объединениями.

«Сегодня юнармейское движение укрепляется. Работа по его развитию в Рязанской области проводится плодотворно, что отмечается на федеральном уровне. Убежден, что в ближайшее время состав регионального отделения увеличится, что продиктовано желанием многих образовательных организаций и самих учащихся принять участие в деятельности нового движения, которое поддерживается Президентом РФ», – подчеркнул Сергей Филимонов.

Отмечено, что в регионе организована комплексная работа по патриотическому воспитанию. Растет количество участников патриотических мероприятий, таких как «Парад победителей», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб». Регулярно проходят тематические акции, конференции, уроки, конкурсы и военно-спортивные игры, работают оборонно-спортивные лагеря.

Работа по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи осуществляется при тесном сотрудничестве образовательных учреждений с ветеранскими объединениями. В частности, есть опыт заключения между школами и общественными организациями договоров, предусматривающих конкретный план взаимодействия.

«Очень важно распространить сегодняшний опыт по заключению таких соглашений. Это абсолютно правильно, поскольку позволяет строить работу более планово, точно, системно, – сказал вице-губернатор Сергей Филимонов. – Сегодня перед нами стоит задача – сохранить правду о войне и донести ее до будущих поколений, и работа в этом направлении будет эффективна только при активном взаимодействии образовательных организаций с ветеранскими организациями».