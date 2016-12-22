Областная общественно-политическая газета
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30.11.2016
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№223 (5264) |
Вторая полоса
Общество
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Разговор напрямую

Губернатор Олег Ковалев помог рязанцам в решении проблем на личном приеме
Автор фото: Дмитрий Осинин | Разговор напрямую
Фото: Дмитрий Осинин.

Обратиться напрямую к главе региона со своими вопросами смогли жители Рязани и области на приеме в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Прозвучавшие вопросы касались улучшения жилищных условий, ремонта дорог, получения для ребенка целевого направления в вуз. Все поступившие обращения были решены положительно.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зенкин из Солотчи пришел с просьбой о помощи в получении жилья. Сейчас он вынужден снимать квартиру. В доме, который когда-то строил сам, ему принадлежит теперь только кухня и коридор. Раздел домовладения проведен несколько лет назад по настоянию сына. Первый заместитель министра социальной защиты населения области Елена Карпенко отметила, что ветеран имеет право на первоочередное обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». До конца текущего года в регион должны поступить дополнительные целевые средства из федерального бюджета на жилье для пяти человек в размере 6,2 миллиона рублей. Из этих денег и будет куплена квартира для Василия Ивановича. Губернатор обратил внимание, что деньги надо освоить в кратчайшие сроки, а для этого уже сейчас нужно помочь ветеранам подобрать подходящее жилье.

К Новому году обещано новоселье и семье Татьяны Поляковой, живущей в селе Кривское Сараевского района. Женщина работает на местном сельхоз­предприятии мастером машинного доения коров. В семье четверо детей, ждут появления пятого, все ютятся в простой тесной избе-пятистенке. Семья присмотрела к покупке просторный дом площадью 85 квадратных метров. Как пояснил заместитель председателя правительства области Сергей Дудукин, Поляковы могут рассчитывать на бюджетные субсидии. Семья в этом году включена в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Рязанской области по развитию АПК на 2014-2020 годы. По условиям 30 процентов стоимости жилья должны оплатить сами граждане – на это многодетные родители потратят материнский капитал. Социальную выплату в размере 685 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, еще 293 тысячи рублей оплатит область. За недостающей небольшой суммой в 20 тысяч рублей Олег Ковалев поручил обратиться к предприятию, где работает заявительница. Адресную помощь семье пообещало оказать также минсоцзащиты региона.

В ходе приема граждан был решен вопрос со строительством автомобильной дороги в Пронске, по улицам Набережная и Ново-Стрелецкая. С такой просьбой обратилась местная жительница Елена Волкова. Губернатор заверил, что на приведение в порядок дорог местного значения муниципалитетам выделяются средства из регионального дорожного фонда. Планируется, что в следующем году их будет не меньше, чем в текущем. Главе района поручено включить объект в программу на 2017 год.

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
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