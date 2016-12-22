С бедой справиться сообща
Десять семей, пострадавших при взрыве газа в доме №4 в Осеннем переулке областного центра, получили документы на квартиры и сертификаты на приобретение бытовой техники и мебели. Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним рязанцам вручили председатель областной Думы Аркадий Фомин и заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.
Аркадий Фомин еще раз выразил соболезнование пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия, случившегося в ночь на 23 октября этого года в Осеннем переулке. Он отметил, что с первых минут трагедии правительство области, администрация города, депутаты городской и областной Дум включились в решение главных задач, связанных с оказанием всесторонней помощи пострадавшим.
– Удалось многие задачи решить оперативно. Но в первую очередь предстояло обеспечить новыми квартирами тех, чье жилье было разрушено, – сказал Аркадий Фомин.
Он пояснил, что средства (39 миллионов 995 тысяч рублей) на приобретение жилья были выделены из резервного фонда регионального правительства. Кроме того, на предоставление компенсаций пострадавшим из областного бюджета направлено 27 миллионов рублей, депутатами из личных средств собрано более полумиллиона рублей, многие предприниматели города откликнулись на просьбу о помощи и выделили как денежные средства, так и максимальные скидки в магазинах.
– Беда стала общей для всех жителей области. Так же, как при трагедии 2010 года, когда во время пожаров многие рязанцы остались без жилья, мы все вместе справляемся с ней, – отметил Аркадий Фомин.
Председатель областной Думы пояснил, что новые квартиры для жильцов с Осеннего переулка подбирали при непосредственном участии будущих владельцев и с учетом их требований. Десять семей из одиннадцати, полностью утративших жилье, нашли свой вариант, еще одна рязанка подбирает квартиру. Уже приобретенное для семей жилье располагается в центре города и имеет площадь, равную утраченной.
Врученные сертификаты на приобретение бытовой техники имеют номинал в 60 тысяч рублей, на приобретение мебели – 25 тысяч рублей. Кроме того, семьям передано по 25 тысяч рублей от партии «Единая Россия».
Заместитель главы администрации города Татьяна Мастюкова поблагодарила компании и предпринимателей, оказавших помощь, – это несколько десятков организаций различных сфер деятельности. Она отметила, что с бедой можно справиться только сообща.
Генеральный директор ООО «Интертех» (сеть магазинов «Элекс») заверил, что теперь уже бывшим жителям дома в Осеннем переулке техника будет отпущена по закупочной цене, с обладателями сертификатов будут работать индивидуальные менеджеры. Директор мебельного салона «Кураж» Андрей Митрошин пообещал лично помочь каждому обратившемуся и выделить дополнительные предметы мебели.
В конце встречи собравшиеся почтили минутой молчания память погибших рязанцев при взрыве газа в доме в Осеннем переулке.
22 декабря 2016