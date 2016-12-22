С бедой справиться сообща

Новые квартиры для жильцов с Осеннего переулка подбирали с учетом их требований

Десять семей, пострадавших при взрыве газа в доме №4 в Осеннем переулке областного центра, получили документы на квартиры и сертификаты на приобретение бытовой техники и мебели. Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним рязанцам вручили председатель областной Думы Аркадий Фомин и заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Аркадий Фомин еще раз выразил соболезнование пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия, случившегося в ночь на 23 октября этого года в Осеннем переулке. Он отметил, что с первых минут трагедии правительство области, администрация города, депутаты городской и областной Дум включились в решение главных задач, связанных с оказанием всесторонней помощи пострадавшим.

– Удалось многие задачи решить оперативно. Но в первую очередь предстояло обеспечить новыми квартирами тех, чье жилье было разрушено, – сказал Аркадий Фомин.

Он пояснил, что средства (39 миллионов 995 тысяч рублей) на приобретение жилья были выделены из резервного фонда регионального правительства. Кроме того, на предоставление компенсаций по­страдавшим из областного бюджета направлено 27 миллионов рублей, депутатами из личных средств собрано более полумиллиона рублей, многие предприниматели города откликнулись на просьбу о помощи и выделили как денежные средства, так и максимальные скидки в магазинах.

– Беда стала общей для всех жителей области. Так же, как при трагедии 2010 года, когда во время пожаров многие рязанцы остались без жилья, мы все вместе справляемся с ней, – отметил Аркадий Фомин.

Председатель областной Думы пояснил, что новые квартиры для жильцов с Осеннего переулка подбирали при непосредственном участии будущих владельцев и с учетом их требований. Десять семей из одиннадцати, полностью утративших жилье, нашли свой вариант, еще одна рязанка подбирает квартиру. Уже приобретенное для семей жилье располагается в центре города и имеет площадь, равную утраченной.

Врученные сертификаты на приобретение бытовой техники имеют номинал в 60 тысяч рублей, на приобретение мебели – 25 тысяч рублей. Кроме того, семьям передано по 25 тысяч рублей от партии «Единая Россия».

Заместитель главы администрации города Татьяна Мастюкова поблагодарила компании и предпринимателей, оказавших помощь, – это несколько десятков организаций различных сфер деятельности. Она отметила, что с бедой можно справиться только сообща.

Генеральный директор ООО «Интертех» (сеть магазинов «Элекс») заверил, что теперь уже бывшим жителям дома в Осеннем переулке техника будет отпущена по закупочной цене, с обладателями сертификатов будут работать индивидуальные менеджеры. Директор мебельного салона «Кураж» Андрей Митрошин пообещал лично помочь каждому обратившемуся и выделить дополнительные предметы мебели.

В конце встречи собравшиеся почтили минутой молчания память погибших рязанцев при взрыве газа в доме в Осеннем переулке.