Областная общественно-политическая газета
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30.11.2016
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№223 (5264) |
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АПК
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Мельник пахарю помощник

Стартовал второй этап аграрного пресс-тура
Мельник пахарю помощник

Посетив в рамках пресс-тура, организованного областным министерством сельского хозяйства и продовольствия, акционерное общество «Рязаньзернопродукт», журналисты региональных СМИ убедились, что древнейшая в мире мукомольная промышленность становится по-настоящему инновационной. Поэтому импортозамещение в ней набирает ход.

Начальник транспортного цеха Рашид Хабибуллин в день нашего приезда был особенно радостным.

– Ночью пришли два новеньких маневровых тепловоза, закупленные нами в Муроме, – рассказывал он. – Без них – никуда. Ведь мы в напряженные дни страды разгружаем до 40 вагонов с зерном в сутки, а скоро, когда предприятие чуть ли не вдвое расширится, нагрузка на локомотивы вырастет соответственно. С новой техникой – и с новой нагрузкой справимся.

Появившиеся при Петре Великом товарные мельницы в России сразу стали средоточием экономических интересов всей округи, и вот уже 300 лет сохраняют эту неизменную функцию. Продовольственное зерно по-прежнему крестьяне пропускают через них, хотя доставляется оно сюда теперь не лошадьми, а железнодорожными составами и многотонными грузовиками. Да и муку теперь продают не пахари, а сами мельники.

– У нас 75 специально оборудованных машин марки «мерседес», – продолжал Хабибуллин. – По Рязанской и соседним областям они в день совершают два-три рейса, справляясь с задачей: обеспечить суточной долей зерна мельницу, у которой мощность переработки более 1700 тонн в день. Закупаем хлеб и у крупных холдингов, и у мелких фермеров, у всех. Во время уборки машины привозят до 3700 тонн зерна в сутки.

Впрочем, при желании могут привезти свою продукцию сюда и сами крестьяне – и даже без специальной техники. Обычный грузовик на так называемой поворотной платформе будет поднят на 45 градусов, и зерно из кузова посыплется в нужное место.

Чтобы помочь крестьянам в сбыте, в мае 2010 года в порядке реорганизации к АО «Рязань­зернопродукт» было присоединено обособленное подразделение «Нижне-Мальцевский элеватор», где есть емкость по хранению 141 тысячи тонн хлеба. Так что главная мельница предприятия может работать бесперебойно вне зависимости от рыночной конъюнктуры.

Это очень важно. Ведь мельница – крупнейшая в Европе. Это монолитное здание высотой с семиэтажный дом, облицованное термопанелями. Корпуса заполнены новым оборудованием швейцарской фирмы Buhler AG, которая сотрудничает с российскими предприятиями еще с советских времен – с 1980 года. В частности, здесь установлены две пшеничные линии мощностью по 600 тонн в сутки и одна ржаная секция.

Уникальна не только мощность мельницы, но и забота о качестве. Используется универсальная система оптических приборов сортировки зерна в потоке по цвету, форме и выполненности, есть также возможность анализа продукта в потоке не только по показателям ГОСТа, но и по таким его хлебопекарным свойствам, как содержание протеина и водопоглотительной способности. Уникальны и инновационные особенности мельницы. Штатная численность рабочей смены всего три человека, ибо процессы полностью автоматизированы, управление осуществляют компьютеры.

– АО «Рязаньзернопродукт» успешно реализует проект по переработке зерновых и крупяных культур, – сказал, беседуя с журналистами, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов. – В 2017 году запланировано строительство мельничного завода мощностью переработки 1500 тонн зерна в сутки. Его ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2018 года. Стоимость проекта – 3,7 млрд, рублей. Зерно сюда уже сейчас поступает не только из Рязанской, но и соседних областей. Образующаяся после его переработки добавленная стоимость важна для региона, как и налоги с развивающегося предприятия.

Развитие это во многом зависит от повышения качества муки. Уже во время первого этапа пресс-тура журналисты убедились, что покупатель хлеба привередлив. Причем потребности деревенских и городских жителей в наше время мало чем отличаются. Попробуем представить, сколько видов хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий можно купить в отдаленных сараевских селах и деревнях. Тех самых, куда в советские времена завозились в основном два сорта хлеба – «белый» и «черный», а также единственные в своем роде рожки и вермишель да еще пряники и баранки. И все это тогда, как правило, продавалось без марки и без названия. А сегодня – двадцать сортов, тридцать? Так вот, сейчас хлебозавод Сараевского райпо выпускает 180 видов продукции. В Рязани же ее – многие сотни видов.

– Главная мельница дала нам возможность выпускать в регионе новые виды муки, учитывать все новые веяния, которые сейчас актуальны на зерновом и хлебоперкарном рынке, – рассказала заместитель генерального директора АО «Рязаньзернопродукт» по качеству Светлана Диденко. – Около двух с половиной тысяч тонн муки мы продаем фирмам, делающим выпечку для «Макдональд­са». Их требования к нам резко отличаются от тех, которые предъявляются производителями макаронных изделий быстрого приготовления. Своя мучная специфика у предприятий, наладивших изготовление сладостей. Например, для знаменитой фирмы «Доширак» важен такой показатель, как высокая белизна муки, а для кого-то – в первую очередь – ее вязкость. Их производственные линии настроены на определенные показатели, которым должен соответствовать наш продукт. Короче говоря, сейчас мы работаем с большим количеством предприятий, которые не берут муку, сделанную по

ГОСТам. Мы производим для них продукцию согласно заявленным ими спецификациям.

В связи с этим возрастает значение производственной лаборатории АО «Рязаньзернопродукт». Отсюда на элеватор подаются заказы, зерно каких свойств и в каких пропорциях надо подавать на размол. Затем вся производимая мука каждые два часа подвергается контролю лаборантов, проверяется на качество и безопасность. Наконец, здесь же делается пробная выпечка многих изделий из этой муки.

– Лаборатория оснащена французскими приборами, – говорит Диденко. – С их помощью определяется, например, стабильность теста и его водопоглотительная способность, которая важна, в первую очередь, для хлебозаводов. Контролируются также растяжимость, упругость, другие характеристики муки. Не случайно наша продукция соответствует международным стандартам качества.

– Сейчас у нас существует 40 наименований продукции различной номенклатуры, – добавила менеджер отдела продаж Ирина Туманская. – Часть ее фасуется. Мы, скажем, сами производим и упаковываем брендовую муку для сетей «Дикси», «Метро», других. У нас фасуется мука для жидкого теста, гречневая. Кроме того, наши фирменные виды продукции тоже поставляются в сети в нашей упаковке. И это направление будет на предприятии развиваться.

Действительно, журналисты побывали на объекте, строительство которого завершается. Группа компаний «Грейн холдинг», к которой относится «Рязаньзернопродукт», планирует уже этой зимой открыть новый цех фасовки на этом предприятии. Как сообщил нам начальник производства Борис Ионкин, там будут установлены два фасовочных автомата компании Bosch мощностью 90 упаковок в минуту.

– Основными видами деятельности АО «Рязаньзернопродукт» является производство пшеничной и ржаной муки, мучных смесей, крупы гречневой, заготовка и хранение зерна, фасовка и реализация муки и круп, – подытожил Борис Ионкин. – Лидирующие позиции в своем сегменте ОАО «Рязаньзернопродукт» уверенно удерживает благодаря заслуженной репутации надежного партнера, развитой инфраструктуре и передовым технологиям, используемым на производстве.

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
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